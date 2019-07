Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbrüche - Unbekannte stehlen Taschen und schmeißen sie in Gärten

Löhne (ots)

(kup) In der Nacht von Montag (1.7.) auf Dienstag drangen bislang unbekannte Täter in zwei PKW am Potthastweg und in ein Haus am Badeweg ein. Im ersten Fall verschafften sich die Unbekannten Zugang zur Hintertür eines Einfamilienhauses. Sie stiegen in den Waschraum ein und entwendeten ein auf der Waschmaschine liegendes Schlüsselbund. Damit verschafften sie sich Zugang zum Hauseingang und entwendeten eine Damenhandtasche mit dem darin enthaltenen Portemonnaie sowie Zigaretten. Der 46-jährige Hausbewohner erwachte nachts vom Bellen seines Hundes konnte aber bei seiner Nachschau nichts Ungewöhnliches feststellen. Am darauf folgenden Morgen fand der Mann seinen Schlüsselbund im Vorgarten. Eine aufmerksame Nachbarin brachte die Tasche und die Geldbörse zurück - beides hatte in ihrem Garten gelegen. Das Bargeld fehlte. In einem zweiten Fall zerstörten die unbekannten Täter im gleichen Zeitraum das Fenster eines schwarzen Opel. Aus dem Innern des Wagens entwendeten sie eine Aktentasche in der Material einer Lehrerin enthalten war. Die 54-Jährige entdeckte den Diebstahl am Dienstagmorgen. Ein aufmerksamer Zeuge fand die Utensilien in seiner Hecke und brachte sie der Frau zurück. Ein weiterer Fall von Diebstahl aus einem PKW wurde dank einer aufmerksamen Zeugin bemerkt. Die Frau sprach die eingesetzten Polizeibeamten bei der Anzeigenaufnahme an. Sie hatte auf einer benachbarten Wiese Personalpapiere gefunden. Die Polizeibeamten klingelten bei der angegebenen Adresse. Zusammen mit dem 39-jährigen Bewohner stellten sie dann fest, dass dessen Autoscheibe eingeschlagen wurde. Die Täter hatten seine braune Herrengeldbörse gestohlen. Der entstandene Gesamtschaden in allen Fällen beläuft sich auf mindestens 2.5500 Euro. Die Direktion Kriminalität bittet um Zeugenhinweise unter 05221 - 888 0.

