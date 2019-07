Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfallflucht - Kleinwagen nimmt Bus die Vorfahrt - Polizei sucht Zeugen

Kirchlengern (ots)

(kup) Am Montag (1.7.), um 14:05 Uhr, fuhr ein 48-jähriger Busfahrer seinen Linienbus auf der B239 aus Richtung Bünde. Er bog nach rechts in die Schmiedestraße ein. Gleichzeitig bog ein bislang Unbekannter in einem silbernen Kleinwagen von der Straße Am Dorfe nach links in die Schmiedestraße ein. Der Unbekannte nahm dem Bus die Vorfahrt. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste der Fahrer stark ab. Dabei schleuderte eine Insassin nach vorn und verletze sich leicht. Ein eingesetzter Rettungswagen brachte die Frau aus Kirchlengern in ein Krankenhaus. Sachschaden entstand nicht. Die Polizei in Herford erbittet Zeugenhinweise telefonisch unter 05221 - 888 0.

