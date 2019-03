Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Verkehrsunfall / Z e u g e n a u f r u f

Am Donnerstag, 07. März 2019, um 08.15 Uhr befuhr eine 38-jährige aus Rehden mit ihrem Pkw den Lattweg in Vechta, obwohl sie unter dem Einfluss von Alkohol und Medikamenten stand. Sie verlor immer wieder die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Andere Verkehrsteilnehmer wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen. Die 38-Jährige konnte angehalten und betreut werden. Ein Atemalkoholtest konnte nicht durchgeführt werden. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter der Tel.-Nr. 04441-9430 in Verbindung zu setzen.

