Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: PKW-Aufbrüche - Unbekannte gehen geparkte Autos an

Löhne (ots)

(kup) In der Nacht von Dienstag (2.7.) auf Mittwoch wurden drei PKW aufgebrochen und mehrere Portemonnaies sowie eine Flasche Limonade entwendet. Im ersten Fall drangen brachen Unbekannte einen geparkten Wagen an der Löhner Straße auf. Sie durchsuchten eine Damenhandtasche, die sich auf dem Sitz befand. Dabei entwendeten die Täter Bargeld, ein Portemonnaie sowie persönliche Papiere. In einem zweiten Fall zerstörten unbekannte Täter die Scheibe eines 1er BMW, der an der Rüscherstraße parkte. Auch hier entwendeten sie ein Portemonnaie aus dem Wageninnern. Die Geldbörse wurde ohne Bargeld aber mit vollständigen Papieren einige Meter weiter in einem Müllcontainer gefunden. Im dritten Fall hebelten Täter das Fenster eines Skoda auf, der an der Rosenstraße stand. Im Innern des Wagens befand sich lediglich ein Sechserpack Limonade von dem die Täter eine Flasche entwendeten. Der entstandene Gesamtschaden in allen Fällen beläuft sich auf mindestens 4.550 Euro. Die Direktion Kriminalität bittet um Zeugenhinweise unter 05221 - 888 0.

