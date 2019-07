Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Auffahrunfall

Bild-Infos

Download

Herford (ots)

(kup) Am Mittwoch (3.7.), um 14:40 Uhr, ereignete sich auf der Vlothoer Straße ein Auffahrunfall an dem drei PKW beteiligt waren. Ein 52-jähriger Mann aus den Niederlanden fuhr mit seinem Audi auf der Vlothoer Straße in Richtung Herford. An der Einmündung zu der Straße Zum Forst hielt er verkehrsbedingt an. Hinter dem Audi befand sich ein grauer Fiat. Der 22-jährige Herforder hielt seinen Wagen ebenfalls an. Ein 23-jähriger Unfallverursacher fuhr dann mit seinem roten Ford als letzter auf diese wartenden Autos zu. Der Herforder reagierte zu spät auf die stehenden PKW vor ihm und prallte auf den grauen Fiat. Durch die Wucht des Aufpralls schob er den mittleren Wagen in den davor stehenden Audi. Dabei verletzte sich der Unfallverursacher leicht. Ein eingesetzter Rettungswagen brachte ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein Unternehmen abgeschleppt. Da er Betriebsstoffe verlor, wurde die Feuerwehr hinzugezogen, die die Unfallstelle sicherte. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 12.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell