Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Goldenstedt - Kennzeichendiebstahl

In der Zeit von Samstag, 22. Juni 2019, 23.00 Uhr, bis Sonntag, 23. Juni 2019, 13.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter in Goldenstedt, Blumenstraße, das hintere amtliche Kennzeichen (VEC-U 25) eines Pkw Peugeot. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt (Tel. 04444/2680) entgegen.

Vechta - Wohnungseinbruch

Am Montag, 24. Juni 2019, gelangten unbekannte Täter in der Zeit von 02.45 Uhr bis 06.20 Uhr an der Ludwig-Thoma-Straße über ein auf Kipp stehendes Fenster in ein Wohnhaus. Entwendet wurde eine Geldbörse samt Inhalt und Zigaretten. Es entstand Sachschaden in Höhe von 70 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

Vechta - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Montag, 24. Juni 2019, 22.40 Uhr, befuhr ein 33-Jähriger aus Vechta mit einem Pkw die Große Straße in Vechta, obwohl er unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und die Weiterfahrt wurde untersagt. Außerdem wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Holdorf - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am Freitag, 21. Juni 2019, um 08.30 Uhr, parkte ein 32-Jähriger aus Neuenkirchen-Vörden seinen Opel Corsa auf dem Parkplatz einer Schule an der Schulstraße. Als er gegen 12.45 Uhr zu seinem Pkw zurückkehrte, stelle er fest, dass dieser zwischenzeitlich von einem unbekannten Fahrzeugführer beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 1.500 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweis bitte an die Polizeistation Damme unter Telefon 05491/9500.

Lohne - Wohnungseinbruch

In der Zeit von Samstag, 22. Juni 2019, 20.00 Uhr, bis Montag, 24. Juni 2019, 14.05 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Bahnhofstraße ein. Angaben zu möglichem Diebesgut liegen derzeit noch nicht vor. Daher ist eine genaue Schadenshöhe ebenfalls nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442/93160) entgegen.

