POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis

Bösel - Gerätehütte aufgebrochen

Bislang unbekannte Täter brachen die Gerätehütte zu einer Schule an der Fladderburger Straße auf. Entwendet wurde jedoch nichts. Es entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bösel (Tel. 04494/308) entgegen.

Friesoythe - Pkw beschädigt

Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Zeit von Sonntag, 23. Juni 2019, 18.00 Uhr, bis Montag, 24. Juni 2019, 11.00 Uhr, einen Mercedes CLA, der am Kellerdamm geparkt war. Der Lack wurde zerkratzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel. 04491/93160) entgegen.

Friesoythe - Drei Personen leicht verletzt

Am 24. Juni 2019 befuhr ein 54-jähriger Böseler gegen 13.25 Uhr mit seinem Daimler die Europastraße. Ein 23-jähriger Barßeler fuhr mit seinem Fiat Punto in die entgegengesetzte Richtung. Als der 54-Jährige nach links in die Straße Am Bahnhof abbiegen wollte, übersah er den entgegenkommenden 23-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die beiden Unfallbeteiligten sowie eine 20-jährige Lastruperin, Mitfahrerin im Fiat, leicht verletzt wurden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 9000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel. 04491/93160) entgegen.

Friesoythe - Alleinbeteiligt verunfallt

Am 24. Juni 2019 befuhr ein 41-jähriger Friesoyther gegen 16.45 Uhr mit ihrem VW Sharan die Schwaneburger Straße aus Richtung Sedelsberg kommend in Richtung Friesoythe. Im Bereich einer Linkskurve kam der 41-Jährige von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam in einem Straßengraben zum Stillstand. Der 41-Jährige verletzte sich dabei leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro.

