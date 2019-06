Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Steinfeld - Kennzeichendiebstahl

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, entwendeten unbekannte Täter in der Zeit von Donnerstag, 20. Juni 2019, 17.15 Uhr, bis Freitag, 21. Juni 2019, 07.30 Uhr, die amtlichen Kennzeichen VEC-ID 25 eines VW Golf, der im genannten Tatzeitraum an der Straße Am Mühlenbach geparkt war. Es entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld (Tel. 05492/2533) entgegen.

Damme - Mofa entwendet

Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zu Montag, 24. Juni 2019, eine Mofa mit dem Versicherungskennzeichen 489 NBF. Die Mofa war in der Tatnacht am Ohlkenbergsweg abgestellt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491/9500) entgegen.

Visbek - Pkw aufgebrochen

In der Nacht zu Montag, 24. Juni 2019, brachen unbekannte Täter einen Seat Ibiza auf, der an der Ostereschstraße geparkt war. Aus dem Pkw wurde ein Handy entwendet. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek (Tel. 04445/351) entgegen.

Dinklage - Wintergarten beschädigt

Am 23. Juni 2019 beschädigten unbekannte Täter in der Zeit von 00.00 Uhr bis 07.00 Uhr einen Wintergarten an der Heinrichstraße. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (Tel. 04443/4666) entgegen.

Damme - Einbruch in Getränkefachhandel

Bislang unbekannte Täter verschafften sich über einen Zaun Zutritt zum Gelände eines Getränkefachhandels an der Großen Straße und entwendeten anschließend Mehrwegpfandflaschen. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 120 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491/9500) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Maren Otten

Telefon: (04471) 1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell