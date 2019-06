Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl (kal)

Einbeck (ots)

Am Freitag, den 07. Juni 2019, wurde in der Zeit von 20:15 Uhr bis 21:30 Uhr in einem Einbecker Altenheim die Geldkassette einer 77-jährigen Bewohnerin entwendet. In der Kassette befand sich ein höherer Geldbetrag. Eine Anzeige mit entsprechenden Ermittlungen wurde aufgenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Einbeck

Pressestelle



Telefon: 05561/94978 0

Fax: 05561/94978 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell