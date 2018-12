POL-NI: Verkehrsunfall

Rinteln (ots) - (smu)

Am Donnerstag, 06.12.2018, gegen 14.19 Uhr, kann eine 65-jährige Verkehrsteilnehmerin in Rinteln, Konrad-Adenauer-Straße, ihren Pkw Daimler C in einer Parklücke nicht rechtzeitig zum Stehen bringen, sodass sie über die Bordsteinkante und ein Kiesbeet hinüber, gegen den gegenüberstehend geparkten Pkw Daimler A 170 einer 54-jährigen Rintelnerin fuhr. Die 54-jähriger Verkehrsteilnehmerin wurde dabei leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von ca. 5.000 Euro.

