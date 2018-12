POL-NI: Verkehrsunfall

Rinteln (ots) - Am Donnerstag, 06.12.2018, 15.15 Uhr, befuhr eine 59-jährige Verkehrsteilnehmerin mit ihrem VW Lupo in Rinteln die Kasseler Landstraße von der Extertalstraße kommend in Richtung Uchtdorf. In einer Rechtskurve geriet sie auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem entgegenkommenden Pkw VW Polo, welcher von einer 51-jährigen Rintelnerin gefahren wurde.

