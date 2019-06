POL-CLP: Presssemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Cloppenburg - Diebstahl von Geldkassette

Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Freitag, 21. Juni 2019, 18.00 Uhr, bis Montag, 26. Juni 2019, 12.00 Uhr, aus einem Ingenieurbüro am Thujaweg eine Geldkassette mit Bargeld. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

Essen - Versuchter Einbruch in Apotheke

In der Zeit von Samstag, 22. Juni 2019, 16.00 Uhr, bis Sonntag, 23. Juni 2019, 18.00 Uhr, versuchten unbekannte Täter in eine Apotheke an der Straße Hinter den Gärten einzubrechen. Es blieb jedoch bei einem Versuch. Zum Eindringen in das Gebäude kam es nicht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen (Tel. 05434/3955) entgegen.

Cloppenburg - E-Bike-Akku entwendet

In der Zeit von Sonntag, 23. Juni 2019, 19.30 Uhr, bis Montag, 24. Juni 2019, 13.00 Uhr, brachen unbekannte Täter in einen Schuppen an der St.-Willehad-Straße ein. Von einem E-Bike (Raleigh) wurde der Akku entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von 900 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

Cloppenburg/Staatsforsten - Erneut Anrufe falscher Polizisten

Am 24. Juni 2019 kam es in den Abendstunden, um 21.00 Uhr, in Cloppenburg und Staatsforsten erneut zu einer Vielzahl von Anrufen falscher Polizisten. Die Anrufer erklärten, dass in der Nachbarschaft ein älterer Mann überfallen worden sei und ob man hierzu Angaben machen könne. In anderen Fällen habe die Polizei Schmuckdiebe festgenommen. In allen Fällen beendeten die Angerufenen die Gespräche, sodass es nicht zu Schäden kam.

Die Polizei rät: Wir würden Sie am Telefon nie über Ihre Vermögensverhältnisse ausfragen und Sie dazu bewegen, Geld oder Wertsachen auszuhändigen.

- Seien Sie misstrauisch! Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen! Sie haben immer Zeit für eine Rücksprache mit Angehörigen und/oder Vertrauten. - Die Telefonnummer, die im Display Ihres Telefons angezeigt wird, ist in vielen Fällen die tatsächlich existente Rufnummer einer Polizeidienststelle. Dies ist leicht durch Manipulationen zu erreichen. - Lassen Sie sich nicht vom Anrufer verbinden. Legen Sie auf, suchen Sie selbstständig die Rufnummer Ihrer nächsten Polizeidienststelle heraus und melden dort den Vorfall. Natürlich ist

dies auch über Notruf 110 möglich.

- Lassen Sie über Ihren Telefonanbieter den kompletten Vornamen und die Anschrift aus dem Telefonbuch (auch online) streichen. Sie erschweren es den Kriminellen, auf Sie aufmerksam zu werden.

Cloppenburg - 16-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Am 24. Juni 2019 befuhr ein 65-jähriger Cloppenburger gegen 15.53 Uhr mit seinem Mazda die Fritz-Reuter-Straße in Richtung Bergstraße. Ein 16-jähriger Fahrradfahrer aus Cloppenburg befuhr zeitgleich die Kleine Straße und wollte diese Im Einmündungsbereich zu Fritz-Reuter-Straße überqueren, obwohl dies an der Stelle durch ein Verkehrszeichen untersagt ist. Der Fahrradfahrer fuhr zwischen verkehrsbedingt wartenden Pkw durch und im weiteren Verlauf in den Fahrtweg des 65-Jährigen, der einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Der 16-Jährige wurde schwer verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro.

