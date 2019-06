Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Parkplatz Medicenter-Fahrzeug beim Wenden beschädigt und geflüchtet

Pirmasens (ots)

Am Donnerstag, den 03.06.19 gegen 11.15 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz des Medicenters eine Verkehrsunfallflucht. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtet wie ein dunkler VW Golf, vermutlich ein 7er Golf, beim Wenden gegen einen geparkten grauen Mercedes Benz, A-Klasse fuhr und sich ohne um den Schaden zu kümmern von der Unfallstelle entfernte. Der Golf wurde von einem älteren Herrn gefahren. An dem Mercedes entstand ein Streifschaden vorne links. Die Schadenshöhe beträgt ca. 800 Euro. Zum Unfallzeitpunkt seien zwei Mitarbeiter der Stadt Pirmasens mit Reinigungsarbeiten an den Kanaldeckeln beschäftigt gewesen. Diese sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331- 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

