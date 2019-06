Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Erneute Trunkenheitsfahrt

Pirmasens (ots)

Wie bereits berichtet, wurde am 01.06.19 in der Lemberger Straße ein 56-jährige LKW-Fahrer ermittelt, der eine Ampel rammte und vom Unfallort flüchtete. Der 56-jährige Fahrer stand unter Alkoholeinfluss. Am darauffolgenden Tag, den 02.06.19, gegen 13.37 Uhr kam es erneut zu einer Trunkenheitsfahrt durch den 56-jährigen LKW-Fahrer. Ein aufmerksamer Bürger meldete telefonisch, dass ein LKW in auffälliger Art und Weise die Zeppelinstraße in Richtung B 10 fahren würde. Der LKW konnte samt Fahrer mitten auf der Fahrbahn stehend angetroffen werden. Es konnte deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Der bereits vom Vortag bekannte LKW-Fahrer wurde daraufhin mit zur Dienststelle verbracht, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Der Schlüssel des LKW, sowie der Führerschein befanden sich noch auf der Dienststelle, da diese am Vortag sichergestellt wurden. Der LKW wurde mit einem Zweitschlüssel geführt. Auf den Fahrer kommt nun eine weitere Strafanzeige zu.

