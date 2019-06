Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Alkoholisierter Fahrer rammt Lichtzeichenanlage

Pirmasens (ots)

Der Fahrer eines litauischen Transporters verursachte gegen 21:17 Uhr einen Verkehrsunfall in der Lemberger Straße. Dabei fuhr der Mann gegen die Lichtzeichenanlage am Schwimmbad. Anschließend flüchtete der 56-jährige Fahrer von der Unfallstelle. Nach einer Fahndung konnte der Fahrer Am Alten Friedhof schlafend auf dem Fahrersitz angetroffen werden. Aufgrund des Atemalkoholwertes von 2,35 Promille wurde eine Blutentnahme bei dem Litauer veranlasst und sein Führerschein sichergestellt. Nach Entrichtung einer Sicherheitsleistung durfte der Fahrer die Dienststelle wieder verlassen. Gegen den Fahrer wird jetzt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell