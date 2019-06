Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Kabelbrand an der Leuchtreklame einer Gaststätte

Rodalben (ots)

Am Montag, den 03.06.19 gegen 13.35 Uhr wurde ein Brand in einem Restaurant in der Hauptstraße in Rodalben gemeldet. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass es sich lediglich um einen kleinen Kabelbrand durch einen Defekt an der äußeren Leuchtreklame gehandelt hatte. Die Feuerwehr war bereits mit drei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften vor Ort und hatte den Kabelbrand gelöscht. Es wurden keine Personen verletzt. Die genaue Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

