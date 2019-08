Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rauenberg: 84-Jährige stürzt und verletzt sich - Einlieferung ins Krankenhaus

Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Gestürzt und verletzt hat sich am Samstagnachmittag eine 84-jährige Pedelec-Fahrerin in der Mühlhäuser Straße. Ihren eigenen Angaben zufolge wurde es der Dame bei der Fahrt urplötzlich "schwarz vor Augen", so dass sie stürzte. Eine Anwohnerin bemerkte den Vorfall, alarmierte die Rettungskräfte und blieb bis zu deren Eintreffen auch bei der Dame.

Nach der Erstbehandlung war eine weitere Versorgung in einem Krankenhaus erforderlich.

Eine Familienangehörige wurde informiert und kam an die Unfallstelle.

