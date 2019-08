Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Rohrbach: 45-jähriger Mann zusammengeschlagen - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Rohrbach (ots)

Am frühen Sonntagmorgen wurde ein 45-jähriger Mann im Stadtteil Rohrbach von einem Unbekannten zusammengeschlagen. Ein Zeuge konnte kurz nach Mitternacht an der Einmündung Haberstraße/Im Breitspiel einen Disput zwischen zwei Männern beobachten. Dabei sollen sich die Männer gegenseitig provoziert haben. Kurz darauf sah der Zeuge, dass der 45-Jährige benommen und mit einer blutenden Verletzung am Boden lag. Ein unbekannter Mann verließ währenddessen in Begleitung von zwei Frauen in Richtung der Straßenbahnhaltestelle Rohrbach-Süd die Tatörtlichkeit. Das 45-jährige Opfer wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Zu den Hintergründen der Tat wollte das Opfer keine Angaben machen.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- Ca. 15 bis 17 Jahre alt - Ca. 175 cm groß - Muskulöse Statur - Schwarze kurze Haare, nach hinten gegelt - Trug ein rotes T-Shirt und eine rote Weste

Zeugen, die die Tat beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.: 06221/3418-0 zu melden.

