Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Brand eines Holzstapels

Speyer (ots)

19.07.2019, 22.50 Uhr. Auf dem kleinen Parkplatz in der Webergasse brannte ein Stapel Holz, welches durch zwei Anwohner mittels Gartenschlauch unter Kontrolle gehalten wurde. Laut Zeugen flüchteten zwei Jungs und ein Mädchen im Alter von ca. 18 Jahren, als das Feuer sich ausbreitete. Durch den Brand wurde die angrenzende Hausfassade beschädigt. Der geschätzte Schaden blieb Dank der schnellen Reaktion der Anwohner mit 200 Euro glücklicherweise gering. Die Feuerwehr löschte den Brand. Sie war mit einem Löschfahrzeug und drei Einsatzkräften im Einsatz. Hinweise auf die drei tatverdächtigen Personen nimmt die Polizei unter Tel.-Nr. 06232/1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

