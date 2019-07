Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - PKW-Aufbruch am Kletterpark

Speyer (ots)

19.07.2019, 18.00-19.00 Uhr. Der schwarze PKW Smart stand geparkt am Ersten Richtweg Höhe Kletterpark. Als die Fahrerin zurück kam, stellte sie fest, dass der PKW aufgebrochen wurde. Entwendet wurde der Rucksack incl. Geldbörse der Geschädigten. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 260 Euro. Hinweise auf verdächtige Personen in diesem Bereich nimmt die Polizei unter Tel.-Nr. 06232/1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

