Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung Polizeikommissariat Oberharz

Goslar (ots)

ausgebüchstes Hängebauchschwein

"Schwarte", ein Hängebauchschwein aus Clausthal, war gestern seit längere Zeit mal wieder am 17.07.2019, gegen 17.00 Uhr, aus seinem Stall ausgebrochen. Daraufhin meldeten mehrere Anrufer aus dem Bereich Berliner Straße der Polizei den Ausbrecher. Von der Polizeistreife konnte das Schwein in Höhe des Spielplatzes Berliner Straße /Am Ehrenhain angetroffen werden. Bei der durch die Polizei begleiteten Heimkehr wurde der Tierhalter angetroffen und nahm "Schwarte" in seine Obhut. /Krzenstek, PHK

