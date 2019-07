POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit Flucht:

Der Fahrer eines Ford Saxas Transporter hatte sein Fahrzeug am Montag, den 15.07.2019, 23.00 Uhr, in der Ilsenburger Straße in Höhe Nr. 33 am Fahrbahnrand zum Parken abgestellt. Bei seiner Rückkehr am Dienstag, den 16.07.2019, 08.15 Uhr, stellte er fest, dass der linke Außenspiegel beschädigt worden ist. Vermutlich wurde der Schaden durch ein Fahrzeug im Vorbeifahren verursacht. Der Verursacher setzte seine Fahrt jedoch fort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern und entfernte sich damit unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden hat eine Höhe von ca. 400,- Euro. Wer Hinweise zum Unfall bzw. zum Verursacher geben kann, melde sich bitte beim Polizeikommissariat Bad Harzburg.

Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Bad Harzburg

