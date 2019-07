Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg/Polizeistation Vienenburg:

Goslar (ots)

Metalldiebstahl in Vienenburg:

In der Zeit von Samstag, den 08.06.2019 bis Freitag, den 12.07.2019, drangen bislang unbekannte Täter in ein leerstehendes Wohnhaus in Vienenburg in der Straße Auf dem Liethberge, ein. Dabei wurde ein Fenster aufgehebelt. Anschließend demontierten der oder die Täter die Kupferleitungen der Heizungsanlage und nahmen sie mit. Der Schaden wird auf ca. 1500,- Euro geschätzt.

Unbekannter zerkratzt Autos:

Gleich zwei Autos wurden von einem noch unbekannten Täter mit einem spitzen Gegenstand an der Heckklappe im Lack zerkratzt. Die beiden Fahrzeuge der Marke Toyota parkten im Tatzeitraum vom Freitag, den 12.07.2019, 22.00 Uhr bis zur Feststellung am Montag, den 15.07.2019, 18.15 Uhr, auf einem privaten Parkplatz in der Straße Am Alten Salzwerk. Der Täter hat schätzungsweise einen Schaden von insgesamt 1200 Euro verursacht

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Seesen

Telefon: 05381-944-0



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell