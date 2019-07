POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle und Sachbeschädigung

Polizeipräsidium Aalen

Fellbach: Unfallflucht

Zwischen 17:05 Uhr und 17:31 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer bei einem noch unbekannten Fahrmanöver einen auf einem kundenparkplatz in der Esslinger Straße abgestellten PKW der Marke Ford. Dabei entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Die Polizei Fellbach bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0711 57742-0.

Fellbach: Rollerfahrerin stürzt alleinbeteiligt

Eine 54 Jahre alte Rollerfahrerin stürzte am Mittwoch gegen 17:30 Uhr aus ungeklärter Ursache als sie die Erbachstraße befuhr. Die Frau wurde bei dem Sturz leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem Piaggio-Roller entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Fellbach-Oeffingen: Auto zerkratzt

Ein unbekannter Täter zerkratzte ein zwischen Montag, 18:00 Uhr und Dienstag, 7:30 Uhr in der Schulstraße geparkten PKW der Marke VW. Dabei entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0711 5772-0.

Plüderhausen: Auffahrunfall

Am Mittwoch gegen 15:20 Uhr fuhr ein 16 Jahre alter KTM-Fahrer auf einen auf der K1880 in Richtung Waldhausen vorausfahrenden VW eines 19-Jährigen auf. Dabei entstand Sachschaden von rund 4.000 Euro.

Welzheim: Rollerfahrer stürzt alleinbeteiligt

Ein 62 Jahre alter Rollerfahrer war am Mittwoch gegen 20:30 Uhr in der Untermühlstraße unterwegs. An der Einmündung zum Eichenweg verringerte er die Geschwindigkeit seines Pegasus-Rollers. Dabei verlor er das Gleichgewicht und kam zu Fall. Bei dem Sturz verletzte sich der Mann leicht. Am Roller entstand geringer Sachschaden.

Plüderhausen: Unfallflucht

Zwischen 10:30 Uhr und 20.30 Uhr am Mittwoch beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen auf einem Parkplatz in der Rechbergstraße geparkten PKW der Marke Renault. Dabei entstand Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

Die Polizei Plüderhausen bittet unter Telefon 07181 81344 um Zeugenhinweise.

Waiblingen: Unfall beim Ausfahren aus Tiefgarage

Gegen 13:15 Uhr am Mittwoch kam es in der Lange Straße zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Eine 87 Jahre alte Opel-Fahrerin wollte aus der Tiefgarage Marktgasse auf die Langestraße ausfahren. Eine 71 Jahre alte Mercedes-Fahrerin war auf der Lange Straße in Richtung Schmidener Straße unterwegs. Die Opel-Fahrerin erkannte zu spät, dass die Mercedes-Fahrerin verkehrsbedingt anhalten musste. Bei dem Unfall entstand Sachschaden von rund 6.500 Euro.

