POL-AA: Ostalbkreis: Jugendliche Einbrecher ermittelt, Unfälle und anderes

Aalen (ots)

Westhausen: Einbrüche aufgeklärt

Nach Einbrüchen in die Propsteischule und einen Spargelstand, sowie einem versuchten Einbruch in das örtliche Freibad im Juni hat der Polizeiposten Westhausen nun drei Jugendliche als Tatverdächtige ermittelt. Die Jungen im Alter von 15 und 16 Jahren, bei denen es sich um zwei Deutsche und einen Kosovaren handelt, räumten die Einbrüche ein. Ferner konnten ihnen mehrere Graffiti-Schmierereien zugeordnet werden.

Hüttlingen: Vorfahrt missachtet

Ein 30 Jahre alter Fahrer eines Pkw, Dacia wollte am Donnerstag um 09:10 Uhr von der B 19 kommend nach links auf die B 29 in Richtung Oberalfingen einfahren und missachtete hierbei die Vorfahrt eines 58 Jahre alten VW-Lenkers. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von circa 16.000 Euro.

Oberkochen: Auffahrunfall

Ein Auffahrunfall ereignete sich gegen 19.10 Uhr auf der B 19, als ein in Richtung Oberkochen fahrender 26-jähriger BMW-Lenker auf den Pkw eines vorausfahrenden 56-jährigen Renault-Lenkers auffuhr, der wegen eines auf der Gegenspur befindlichen Unfalls abbremste. 10.000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Aalen-Wasseralfingen: Radfahrer gestürzt

Am Freitagmorgen befuhr ein 60-jähriger Radfahrer gegen 0.10 Uhr die Wilhelmstraße, als er infolge überhöhter Geschwindigkeit in einer Kurve alleinbeteiligt stürzte. Er wurde vom Rettungsdienst zur Behandlung in das Krankenhaus eingeliefert.

Neresheim: Unfallflucht

Auf der Hauptstraße wurde am frühen Freitagmorgen gegen 0.15 Uhr ein beleuchtetes Verkehrszeichen an einem Fußgängerüberweg von einem unbekannten Fahrzeuglenker beschädigt, der flüchtete und einen Schaden von ca. 1500 Euro hinterließ. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Aalen, Telefon 07361/524-0.

Lauchheim: Unfall im Begegnungsverkehr - Zeugen gesucht

Einen roten Pkw, Mini sucht die Polizei nach einer Unfallflucht am Donnerstag um 18:30 Uhr auf der B 29. Der Mini war in einer Fahrzeugkolonne von Lauchheim in Richtung Röttinger Höhe unterwegs, als er nach links ausscherte und hierbei einen entgegenkommenden VW-Bus eines 49-Jährigen streifte. Der Mini-Lenker setzte seine Fahrt anschließend unbeirrt fort. An dem VW war ein Sachschaden von circa 2.000 Euro entstanden. Zeugenhinweise erbittet der Polizeiposten Westhausen, Telefon 07363/919040.

Essingen: Auffahrunfall

Auf der B 29 kam es am Donnerstag gegen 16.45 Uhr in Fahrtrichtung Schwäbisch Gmünd zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 46-jähriger Mercedes-Lenker war bei stockendem Verkehr aus Unachtsamkeit auf den vor ihm haltenden Pkw eines 58-jährigen Ford-Lenkers aufgefahren, welcher wiederum auf den Pkw eines 60-jährigen Opel-Lenkers aufgeschoben wurde. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 3500 Euro.

Aalen-Unterkochen: Vorfahrt missachtet

Beim Einfahren vom Glasweg in den Kollmannweg kollidierte am Donnerstag gegen 15.15 Uhr der 67-jährige Lenker eines VW-Transporters mit dem vorfahrtsberechtigten Pkw einer 36-jährigen Audi-Lenkerin, wodurch ein Gesamtschaden von ca. 5500 Euro entstanden ist.

Hüttlingen: Radfahrer mit Alkohol unterwegs

Ein 79-jähriger Radfahrer, der am Donnerstag gegen 14.30 Uhr die Straße In den Kocherwiesen befuhr, stürzte ohne Fremdeinwirkung und verletzte sich leicht. Bei der Sachverhaltsaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass er unter Alkoholeinwirkung stand, weshalb er sich einer Blutentnahme unterziehen musste.

Aalen-Hofen: Diebstahl von Fahrrad

Aus einer unverschlossenen Garage in er Opalstraße wurde am Mittwoch zwischen 17.30 Uhr und 21.15 Uhr ein Mountainbike der Marke Ghost, Tacana 2 entwendet, das mit einem Spiralschloss gesichert dort abgestellt war.

Neresheim: Unfall beim Überholen

Zeitgleich wollten am Donnerstagvormittag gegen 11.20 Uhr auf der B 466 in Richtung Ohmenheim ein Fahrer eines Wohnmobils und ein Fahrer eines Jeep einen vorausfahrenden Lkw überholen. Beim Ausscheren kam es zur Berührung der beiden Fahrzeuge, wodurch ein Schaden von circa 3.000 Euro entstand.

Essingen: Auffahrunfall

Auf der B 29 kam es im Bereich der Abzweigung Essingen am Donnerstagmorgen gegen 7.50 Uhr zu einem Auffahrunfall. Ein 19-jähriger VW-Lenker war vermtlich infolge Übermüdung auf einen Pkw, VW eines 25-jährigen, der verkehrsbedingt angehalten hatte. Der Unfallverursacher wurde dabei leicht verletzt. 10.000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Bopfingen: Unfall beim Einfahren

Beim Einfahren aus einem Grundstück auf die Goethestraße übersah ein 37-jähriger VW Lenker einen dort fahrenden 29-jährigen VW-Lenker. 3000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Ellwangen: Auffahrunfall

Aufgrund eines Rückstaus musste am Donnerstagnachmittag ein Pkw-Lenker gegen 16.10 Uhr auf der Siemensbrücke anhalten. Der nachfolgende Pkw-Lenker erkannte dies zu spät, fuhr auf und schob den Pkw noch auf einen weiteren Pkw auf. Verletzt wurde niemand, jedoch entstand Sachschaden von ca. 7000 Euro.

Bopfingen: Versuchter Einbruch

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen versuchten Unbekannte die Haupteingangstüre einer Bäckereifiliale in der Hauptstraße aufzuhebeln, was jedoch misslang. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 500 Euro beziffert. Hinweise hierzu bitte an den Polizeiposten Bopfingen, Tel. 07362/96020.

Unterschneidheim: Spiegelstreifer - Polizei sucht Zeugen

Als ein Skoda-Lenker am Donnerstagvormittag gegen 9.40 Uhr die L 1060 von Ellwangen in Richtung Zöbingen befuhr, streifte ein entgegenkommender silberfarbener Pkw auf Höhe eines Parkplatzes mit seinem Außenspiegel den Außenspiegel des Skodas und fuhr ohne anzuhalten weiter. Hinweise hierzu bitte an die Polizei in Ellwangen, Tel. 07961/9300.

Schwäbisch Gmünd: 15 Jahre alter Radfahrer von Auto erfasst

Schwere Verletzungen hat am Donnerstagabend ein 15 Jahre alter Fahrradfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Auto erlitten. Der junge hatte verbotenerweise den Fußweg vor der Marktkauf-Tankstelle in der Graf-von-Soden-Straße befahren, als er von einem Seat eines 35-Jährigen erfasst wurde. Dieser war aus Richtung Herlikofer Straße kommend zur Tankstelle eingefahren und hatte bei tiefstehender Sonne den Jungen übersehen. Der Bub, welcher bei dem Unfall keinen Fahrradhelm getragen hatte, wurde vom Rettungsdienst in das Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden am Fahrrad wurde auf 200 Euro und an dem Pkw auf circa 5.000 Euro beziffert.

Schwäbisch Gmünd: Fensterscheiben eingeschlagen

Vermutlich mit einem Stein wurde durch ein unbekannter Täter zwischen Mittwochabend und Donnerstagnachmittag die Fensterscheiben von vier Garagen in der Oberen Halde eingeschlagen. Fahrzeuge hatten sich in den Garagen zum Tatzeitpunkt nicht befunden. Der Sachschaden wurde auf circa 1.000 Euro beziffert.

Schwäbisch Gmünd: Junge mit Fahrrad nach Unfall gesucht

Einen etwa 8- 10 Jahre alten Buben sucht die Polizei nach einem Unfall am Donnerstagnachmittag in Bettringen. Der Junge war um 14:00 Uhr mit seinem orangenfarbenen Kinderfahrrad auf dem Gehweg in die falsche Richtung unterwegs und hierbei vor der Kreissparkasse gegen einen Pkw, Mercedes eines 67-Jährigen gefahren, der seinerseits vom Parkplatz der Bank ausfahren wollte. Bei dem Zusammenstoß stürzte der Bub und zog sich wohl leichte Verletzungen zu. Er stand nach dem Unfall sofort wieder auf, äußerte dass alles in Ordnung sei und fuhr davon. An dem Mercedes war ein Sachschaden von circa 1.000 Euro entstanden. Der Junge hatte blonde Haare und war mit einem T-Shirt und einer kurzen Hose bekleidet. Zeugen, die Angaben zu dem Jungen machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Telefon 07171/358-0 zu melden.

