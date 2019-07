Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Fahrraddiebstahl, Unfälle, brennende Müllcontainer, Diebstahl von Motorrollern

Rems-Murr-Kreis (ots)

Backnang: Fahrrad gestohlen

Aus einer Tiefgarage im Zirler Weg wurde am Donnerstag zwischen 8 Uhr und 18.30 Uhr ein Mountainbike der Marke Cube AMS 150 Pro im Wert von 1700 Euro entwendet. Wer hierzu Beobachtungen tätigte oder Angaben zum Verbleib des Fahrrades machen kann, sollte sich bitte mit der Polizei in Backnang in Verbindung setzten, Tel. 07191/9090.

Fellbach: Fußgängerin verletzt

Ein 53-jähriger VW-Fahrer befuhr am Donnerstagabend gegen 17.40 Uhr die Schaflandstraße in Richtung Sommerrain. Zeitgleich querte eine 23-jährige Fußgängerin an einem Zebrastreifen die Fahrbahn in Richtung Bahnhof. Der Autofahrer übersah die Frau und stieß mit ihr zusammen. Diese hatte Glück und verletzte sich nur leicht. Ein Rettungsteam hatte die 23-Jährige an der Unfallstelle ambulant versorgt.

Plüderhausen: Unfallflucht

In der Schulstraße wurde das Dach eines Wohnhauses beschädigt. Ein unbekannter Lkw-Fahrer streifte zwischen Mittwochabend und Donnerstagvormittag das Vordach und beschädigte dieses. Der Schaden wurde auf 3000 Euro beziffert. Hinweise auf den geflüchteten Unfallfahrer wird von der Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 erbeten.

Schorndorf: Unfall am Zebrastreifen

In der Joh.-Philip.-Palm-Straße querte am Donnerstag gegen 9 Uhr ein 75-jähriger Mann an einem dortigen Fußgängerüberweg die Fahrbahn. Eine 68-jährige Renault-Fahrerin erkannte den Fußgänger nicht und erfasste ihn. Der Mann wurde beim Zusammenstoß zu Boden geworfen und leicht verletzt. Der Schaden am Auto beläuft sich auf ca. 3000 Euro.

Winnenden: Brennende Müllcontainer

Eine Anwohnerin wurde am Freitag gegen 3.30 Uhr durch laute Geräusche auf einen Brand bei der Stöckachschule in der Ringstraße aufmerksam und alarmierte umgehend die Feuerwehr. Beim Eintreffen standen ein Müllcontainer sowie eine Holzhütte in Brand. Diese wurde dabei zerstört. Der Brand war jedoch relativ rasch unter Kontrolle und gelöscht. Der Schaden an Hütte, Containern und angrenzenden Laternen belaufen sich auf mehrere tausend Euro. Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei Winnenden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise, da eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann. Die Anrufe werden unter Tel. 07195/6940 entgegengenommen.

Waiblingen: Unfallflucht

2000 Euro Sachschaden hinterließ ein Autofahrer, der am Donnerstagvormittag auf einem Kundenparkplatz eines Discounters in der Straße Bei der Kappel einen Unfall verursachte. Der Autofahrer stieß beim Ausparken gegen einen VW Passat und beschädigte diesen. Danach flüchtete der Verursacher, der laut Zeugen vermutlich mit einem silbernen oder grauen Porsche unterwegs war. Hinweise auf den Geflüchteten nimmt die Polizei in Waiblingen unter Tel. 07151/950422 entgegen.

Weinstadt: Unfallflucht

Eine 21-jährige Fußgängerin wurde am Donnerstag bei einem Unfall leicht verletzt. Sie querte in der Kleinheppacher Straße hinter einem Transporter, der verkehrsbedingt angehalten hatte, die Straße. Als sie über die Fahrbahnmitte lief, wurde sie von einem entgegengesetzt fahrenden Pkw gestreift. Obwohl am Auto hierbei auch der Ausspiegel beschädigt wurde, fuhr die Autofahrerin weiter, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Hinweise auf das geflüchtete Auto, bei dem es sich möglicherweise um einen Opel Corsa handelte, nimmt die Polizei in Waiblingen unter Tel. 07151/950422 entgegen.

Waiblingen: Rollerfahrer gestürzt

Eine 18-jährige Golf-Fahrerin fuhr am Donnerstag gegen 17 Uhr in der Grossheppacher Straße von einem Grundstück auf die Fahrbahn ein. Ein vorbeifahrender Rollerfahrer musste dem einbiegenden Auto ausweichen. Er kam von der Straße ab, stürzte und landete letztlich in einer angrenzenden Wiese. Der 52-jährige Zweiradfahrer wurde dabei leicht verletzt.

Waiblingen: Rollerfahrer bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in der Fronackerstraße wurde am Donnerstagmorgen, gegen 8:50 Uhr ein Rollerfahrer schwer verletzt. Eine 55 Jahre alte Hyundai-Fahrerin wollte nach links auf einen Parkplatz abbiegen und übersah den entgegenkommenden 54-jährigen Rollerfahrer. Dieser stürzte nach dem Unfall und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2500 Euro geschätzt.

Winterbach: Sechs Motorroller entwendet

In der Nacht zum Donnerstag wurden in Winterbach einige Motorroller entwendet. Drei dieser Fahrzeuge wurden am Vormittag auf dem Friedhofsparkplatz beschädigt vorgefunden. Die Fahrzeuge waren kurzgeschlossen, die Verkleidungen waren abgerissen und teilweise angekokelt. Im Laufe der Ermittlungen wurden auf einem Parkplatz in der Ostlandstraße weitere beschädigte Zweiräder vorgefunden, die ebenfalls mutwillig beschädigt und kurzgeschlossen waren. Am Nachmittag konnten von einer Polizeistreife zwei Tatverdächtige im Alter von 18 und 22 Jahren im Bereich der Lutherstraße mit vermutlich zwei entwendeten Fahrzeugen fahrenderweise festgestellt und kontrolliert werden. Im Rahmen der Ermittlungen wurden die Fahrzeuge sichergestellt. Die Polizei Schorndorf hat ein Strafverfahren gegen die beiden Tatverdächtigen eingeleitet. Im Zuge der Ermittlungen bittet sie nun um Hinweise. Insbesondere von Bedeutung wäre, inwieweit die Diebe bei den Tatausführungen beobachtet wurden oder mit wie sie mit den gestohlenen Fahrzeugen unterwegs waren. Die Hinweise werden unter Tel. 07181/2040 entgegengenommen.

Anbei wird die Pressemeldung eines versuchten Rollerdiebstahls mit angefügt, der bereits am Donnerstag veröffentlicht war:

Winterbach: Versuchter Rollerdiebstahl

Ein Eigentümer eines Motorrollers hörte am Mittwoch gegen 23 Uhr vor seinem Gebäude verdächtige Geräusche. Als er nachsah erkannte er einen ca. 20-jährigen Mann, der an seinem Motorroller herumhantierte. Der ca. 170cm große Mann flüchtete daraufhin. Es wurde festgestellt, dass der Unbekannte durch das Herumreißen den Lenker des Zweirades beschädigte. Eine polizeiliche Fahndung nach dem Tatverdächtigen blieb erfolglos. Der Unbekannte hatte ein schlanke Statur und helle Haare. Bekleidet war er mit einem hellen T-Shirt und einer ¾ Hose. Hinweise die zur Ermittlung des Unbekannten führen könnten, nimmt die Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-105

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell