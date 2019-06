Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Traktor verursacht bei Verkehrsunfall erheblichen Sachschaden

Wittingen (ots)

Am 18.06.2019, gegen 07:30 Uhr befuhr ein 33-jähriger Landwirt aus Ohrdorf mit seinem Traktor und anhängender Feldspritze die Bromer Straße in Fahrtrichtung Ernst-Stackmann-Straße in Wittingen. Die Feldspritze war befüllt mit etwa 2000 Liter Pflanzenschutzmittel. Beim Befahren einer langgezogenen Linkskurve schaukelte sich die Flüssigkeit so weit auf, dass die Feldspritze ins Wanken geriet und umkippte. Sie kippte nach rechts über einen Fußweg gegen eine Hauswannd und kam dort zum Stillstand. Der Traktor blieb während des Unfalls mit der Feldspritze verbunden, der Landwirt blieb hierbei aber unverletzt.

Am Wohnhaus entstand durch den Aufprall ein erheblicher Sachschaden und eine geringe Menge des Pflanzenschutzmittels lief aus, in das Gebäude. Das Gebäude ist derzeit unbewohnbar und musste wegen einer möglichen Einsaturzgefahr abgestützt werden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 180000 Euro. Nach jetzigem Stand sind keine weiteren Mengen des Mittels ausgetreten.

Die Ernst-Stackmann-Straße war bis etwa 13:00 Uhr gesperrt. Neben 120 Feuerwehrleuten war ebenfalls die untere Wasserbehörde, der Wasserverband und ein Gefahrgutzug der Feuerwehr vor Ort.

