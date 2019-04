Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt

Böhl-Iggelheim) Weitere Geschwindigkeitskontrollen durch die Polizei

Schifferstadt / Böhl-Iggelheim (ots)

Im Rahmen der Verkehrssicherheitswoche haben Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt auch am Dienstag Laserkontrollen durchgeführt. Dieses Mal hatten sie sich die Burgstraße in Schifferstadt und die Haßlocher Straße in Böhl-Iggelheim vorgenommen. In beiden Straßen gilt Tempo 30. In Schifferstadt sind 16 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt und geahndet worden. Der höchste gemessene Wert lag dort bei 55 km/h. Das zieht ein Bußgeld in Höhe von 80 Euro und einen Punkt nach sich. In Böhl-Iggelheim war der Schnellste mit 49 "Sachen" unterwegs. Dafür wurde ein Verwarnungsgeld in Höhe von 35 Euro fällig. Insgesamt sind in Böhl-Iggelheim 32 Geschwindigkeitsverstöße registriert worden.

