Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Diebstahl Flachbildfernseher (02-1004)

Speyer (ots)

10.04.2019, 00:47 Uhr

Ein 40jähriger Speyerer meldet sich telefonisch auf hiesiger Dienststelle und gibt an, dass er sich gerade in der Industriestraße aufhalten würde und es dort zu einer Auseinandersetzung mit einem 34jährigen Anwohner eines dortigen Mehrparteienhauses gekommen sei. Vor Ort stellte sich den eingesetzten Polizeibeamten der Sachverhalt in der Art dar, dass zwei Anwohner des Anwesens den Anrufer am heute Nachmittag dabei beobachteten, wie er mit einem Hebelwerkzeug die verschlossene Hauseingangstür aufgebrochen und den im Hausflur stehenden Flachbildfernseher des 34jährigen (Wert ca. 50EUR) entwendet hat. Diesen habe er wortlos auf einem Nachbarbalkon abgestellt. Nachdem die Örtlichkeit vom Beschuldigten wieder verlassen wurde, sei er in der Nacht erneut am Anwesen aufgetaucht und habe einen Baseballschläger mit sich geführt. Dieser sei ihm dort durch den 34jährigen abgenommen worden, was den Täter veranlasste, die Polizei anzurufen.

An der Hauseingangstür des Geschädigten konnte eine Hebelmarke festgestellt werden, welche die Angaben der Zeugen stützt. Der Fernseher konnte auf dem mitgeteilten Balkon augenscheinlich unbeschädigt festgestellt und an den Geschädigten zurückgegeben werden. Die Mieterin zu dem Balkon, auf welchem sich der Flachbildschirm befand, bestätigte, dass dieser durch den Beschuldigten auf ihrem Balkon abgestellt wurde. Der Beschuldigte selbst machte zur Sache keine Angaben. Da bei seiner Personendurchsuchung ein Einhandmesser aufgefunden wurde, wurde neben dem gegen ihn eingeleiteten Strafverfahren wegen Tageswohnungseinbruchs eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetzt gegen ihn erfasst. Der von ihm mitgeführte Baseballschläger wurde präventiv sichergestellt. Abschließend wurde ihm ein Platzverweis für die Tatörtlichkeit erteilt.

