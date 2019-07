Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 15.07.2019

Goslar (ots)

Einbruch in Museum

In der Zeit von So., 14.07.2019, 09:00 Uhr - Mo., 15.07.2019, 09:00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Museum in der Glockengießerstr. in Goslar ein. Aus einem im Inneren des Gebäudes aufgestellten Behältnis wurde ein dreistelliger Bargeldbetrag entwendet. Die Polizei Goslar bittet um sachdienliche Hinweise unter 05321 / 3390.

Einbruch in zwei Bäckereifilialen

In der Zeit von Sa., 13.07.2019, 18:30 Uhr - Mo., 15.07.2019 03:00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam durch ein Fenster in eine Bäckereifiliale in der Hildesheimer Str. ein, die dort im Vorraum eines Einkaufsmarktes untergebracht ist. Dort entwendeten sie einen dreistelligen Geldbetrag. Der angerichtete Schaden dürfte im vierstelligen Bereich liegen.

Eine weitere Filiale des gleichen Betriebes, hier in der Klubgartenstr., wurde im Zeitraum zwischen So., 14.07.2019,18:15 Uhr - Mo., 15.07.2019, 05:00 Uhr, heimgesucht. Nach gewaltsamen Eindringen suchten die Täter das Innere der Filiale zielgerichtet nach Wertgegenständen ab und entwendeten auch in diesem Fall vorhandenes Bargeld. Der Schaden liegt ebenfalls im vierstelligen Bereich.

Das 2. Fachkommissariat der Polizeiinspektion Goslar hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die in den genannten Zeiträumen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in den Bereichen Hildesheimer Str. / Kuhlenkamp bzw. im Bereich Bahnhofsvorplatz gesehen haben, sich unter der 05321 / 3390 zu melden.

Versuchter Einbruch in Elektrobetrieb

Bislang unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum zwischen Sa., 13.07.2019, 21:00 Uhr - So., 14.07.2019, 05:00 Uhr unberechtigt Zutritt zu einem Gelände einer Elektrofirma in der Bahnhofstr. In Oker. Dort wurden zwei Firmenfahrzeuge geöffnet und nach Wertsachen durchsucht. Ferner wurde durch die Täter gewaltsam versucht, auf dem Gelände abgestellte Überseecontainer zu öffnen. Dies misslang, wobei es zu einer Sachbeschädigung kam. Ob etwas entwendet wurde, bzw. über die Höhe des Diebesgutes, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei Goslar bittet auch in diesem Fall die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 05321/3390.

-Lüdke, KHK-

