Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Langelsheim. Pressebericht v. 15.07.2019

Bild-Infos

Download

Goslar (ots)

Forstarbeiter bei Unfall schwer verletzt

Am Mo., 15.07.2019, gegen 10.00 Uhr, kam es zu einem schweren Arbeitsunfall im Bereich Wolfshagen, Höhe Schäderbaude. Hierbei wurde ein 38-jähriger Forstarbeiter durch eine Kettensäge derart schwer an der Hand verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in die Unfallklinik nach Hannover geflogen werden musste.

Unfallflucht in Langelsheim

Am So., 14.07.2019, in der Zeit von 13 bis 18 Uhr, wurde der Grundstückszaun eines Grundstückes in Langelsheim, Junkernbergsweg, durch vermutl. einen Pkw beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschl. unerlaubt vom Unfallort, obwohl ein Schaden in Höhe von ca 500 Euro entstanden war. Hinweise nimmt die Polizei Langelsheim unter Tel. 05326-97870 entgegen.

Unfallflucht in Wolfshagen

In der Zeit von So., 14.07.2019, 22.00 Uhr, bis zum Mo., 15.07.2019, 09.30 Uhr, wurde ein geparkt abgestellter Pkw VW Lupo am vorderen linken Kotflügel beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, Schadenshöhe ca 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Langelsheim unter Tel. 05326-97870 entgegen.

Otto Brodthage, Polizeihauptkommissar

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Polizeistation Langelsheim

Telefon: 05326-9787-0



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell