POL-LB: Verkehrsunfall in Herrenberg und Nufringen, Sachbeschädigung in Kuppingen

Ludwigsburg (ots) - Herrenberg: Verkehrsunfall bei Rotlichtfahrt

Auf der B296 von Herrenberg nach Tübingen übersah am Dienstagabend gegen 20:30 Uhr ein 24-jähriger Verkehrsteilnehmer eine rote Ampel. Er fuhr mit seinem Renault trotz Rotlicht in die Kreuzung ein und stieß dort mit einem Audi zusammen, dessen 57-jähriger Fahrer bei Grün von der Autobahnausfahrt auf die B296 eingefahren war. Es entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro. Die Fahrer blieben unverletzt.

Nufringen: Zeugenaufruf zu Verkehrsunfall auf der B14

Am Dienstagabend gegen 19:00 Uhr streiften sich zwei VW Golf auf der B14 in Höhe der Abzweigung K1068 / Zufahrt Herrenberger Straße, südlich von Nufringen. Beide Fahrer erklärten gegenüber der Polizei, rechts gefahren zu sein. Das Polizeirevier Herrenberg bittet mögliche Unfallzeugen, sich unter Telefon 07032/ 27080 zu melden.

Kuppingen: Schuhabdruck und Dellen an PKW

Der Fahrer eines Mercedes stellte am Dienstagmittag einen Schuhabdruck und mehrere Dellen auf der Beifahrerseite seines in der Steigerwaldstraße geparkten Fahrzeugs fest. Der Wagen war gegen 06:50 Uhr dort abgestellt worden. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro. Zeugenhinweise bitte an das Polizeirevier Herrenberg melden (Telefon: 07032 27080).

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell