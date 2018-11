POL-LB: Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte in Ludwigsburg, Feuerwehreinsatz in Ludwigsburg, Verkehrsunfall in Ludwigsburg

Ludwigsburg (ots) - Ludwigsburg: In Streit geraten

Vermutlich weil sie alkoholisiert waren, gerieten in der Nacht zum Mittwoch drei Männer im Alter von 27, 39 und 55 Jahren mit einem Mitarbeiter einer Diskothek in der Grönerstraße in Streit und es kam zu einer Schlägerei. Verletzt wurde keiner der vier Beteiligten. Gegen 23:30 Uhr verließ das Trio die Lokalität und trieb im Eingangsbereich Unsinn. Dies schien dem 54-jährigen Mitarbeiter zu missfallen, so dass es zum Streit kam. Ein Kollege wollte ihm zu Hilfe eilen und wurde daran gehindert. Als die hinzugerufenen Polizisten der Sache vor Ort nachgingen, tat sich der 55-Jährige besonders deutlich hervor. Lautstark verweigerte er die Überprüfung seiner Personalien. Die Beamten nahmen ihn in Gewahrsam und wollten ihn zum Polizeirevier transportieren. Er beleidigte einen Polizisten und versuchte, sich gegen die Mitnahme zur Wehr zu setzen. Er wurde zu Boden gebracht und quittierte dies mit weiteren Beschimpfungen. Seine Begleiter ließen sich dagegen nach anfänglicher Unruhe wieder beruhigen. Der 55-Jährige indes verbrachte den Rest der Nacht auf richterliche Anordnung in den Gewahrsamseinrichtungen des Polizeireviers.

Ludwigsburg: Papier in Brand gesetzt

Ein glücklicherweise glimpfliches Ende nahm ein Dummerjungenstreich am Dienstagabend in einer Schule in der Kaiserstraße. Der Schulleiter hatte gegen 19:45 Uhr Rauch im Foyer der Schule wahrgenommen und ging der Sache nach. Er entdeckte auf einem Schrank einen glimmenden Papierstapel. Ein bislang unbekannter Täter hatte versucht, das Papier anzuzünden. Kurzerhand warf der Rektor es in einen Mülleimer und brachte ihn nach draußen. Durch die Aktion war zwar kein Brand entstanden, jedoch wurden die Wandverkleidung sowie der Schrank in Mitleidenschaft gezogen. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 250 Euro. Die Feuerwehr Ludwigsburg war mit fünf Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften zur Schule ausgerückt.

Ludwigsburg: VW gestreift und geflüchtet

Obwohl ein Autofahrer am Dienstagabend in der Hoferstraße den VW einer 21-Jährigen gestreift hat, entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die junge Fahrerin parkte ihren grauen Golf gegen 19:30 Uhr am Fahrbahnrand gerade ein. Plötzlich streifte das unbekannte Fahrzeug ihren Pkw hinten links. Die Höhe des angerichteten Sachschadens ist nicht bekannt. Der Autofahrer hupte noch und setzte seinen Weg fort. Unfallzeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141/18-5353 zu melden.

