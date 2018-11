POL-LB: Bietigheim-Bissingen: VW zerkratzt, Unfallflucht, 12-Jährige auf Fußgängerüberweg gefährdet

Ludwigsburg (ots) - Bietigheim-Bissingen: VW zerkratzt

Innerhalb von zwei Stunden zerkratzte ein bislang unbekannter Täter am Montag einen VW, der in der Brandholzstraße in Bietigheim stand. Der Unbekannte schlug zwischen 19.00 Uhr und 21.00 Uhr zu und hinterließ einen Kratzer auf der gesamten Fahrzeuglänge. Es entstand ein Sachschaden, der sich auf mehrere hundert Euro belaufen dürfte. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142/405-0, sucht Zeugen, die Hinweise geben können.

Bietigheim-Bissingen: Unfallflucht

Wegen Unfallflucht ermittelt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen derzeit gegen einen noch unbekannten Fahrzeuglenker, der am Dienstag zwischen 12.50 Uhr und 20.30 Uhr in der Forststraße in Bietigheim eine Unfallflucht beging. Der Unbekannte streifte einen am Fahrbahnrand abgestellten Toyota und machte sich anschließend aus dem Staub. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 1.500 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142/405-0, zu wenden.

Bietigheim-Bissingen: 12-Jährige auf Fußgängerüberweg gefährdet

Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am Dienstag gegen 16.50 Uhr in der Löchgauer Straße in Bietigheim ereignete. Ein 12 Jahre altes Mädchen wollte die Löchgauer Straße im Kreuzungsbereich der Schmidbleicher Straße und der Hillerstraße überqueren. Als die Fußgängerampel auf grün umgesprungen war, fuhr das Kind mit seinem Cityroller los. Das Mädchen hatte bereits die Mitte der Fahrbahn erreicht, als aus Richtung Löchgau ein PKW heranfuhr. Wohl ohne Reaktion und mit gleichbleibender Geschwindigkeit setzte der noch Unbekannte seine Fahrt, trotz der für ihn geltenden roten Ampel, fort. Beim Passieren des Fußgängerüberwegs wich er der 12-Jährigen zwar aus, streifte sie allerdings dennoch. Anschließend fuhr er weiter in Richtung der Karl-Mai-Allee. Eine PKW-Lenkerin, die sich hinter dem betreffenden Fahrzeug befunden hatte, hielt auf der Fahrbahn an und kümmerte sich um das Kind. Insbesondere bittet die Polizei diese Frau, aber auch weitere Zeugen, sich mit dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142/405-0, in Verbindung zu setzen.

