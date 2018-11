POL-LB: Renningen: beschädigtes Fahrzeug gesucht; Sindelfingen: Feuerwehreinsatz und Verkehrsunfallflucht

Ludwigsburg (ots) - Renningen-Malmsheim: beschädigtes Fahrzeug gesucht

Am Dienstag gegen 06.45 Uhr war eine 19-jährige PKW-Lenkerin in der Renninger Straße in Malmsheim in Richtung Park+Ride-Parkplatz der S-Bahnhaltestelle Malmsheim unterwegs. Vermutlich kurz vor der Bahnunterführung streifte sie einen am rechten Fahrbahnrand geparkten roten PKW. Im weiteren Verlauf alarmierte sie die Polizei. Doch als die Beamten die vermeintliche Unfallstelle überprüften, war der beschädigte PKW nicht mehr vor Ort. Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0, bittet Zeugen und insbesondere den Besitzer des beschädigten PKW sich zu melden.

Sindelfingen: Feuerwehreinsatz

Die Freiwillige Feuerwehr Sindelfingen rückte am Dienstag gegen 10:20 Uhr mit vier Einsatzfahrzeugen und 20 Wehrleuten zu einem Brandalarm in die Straße "Auf der Stelle" im Stadtteil Eschenried aus. Als die Einsatzkräfte eintrafen stellten sie Rauchgeruch in einem Mehrfamilienhaus fest. Eine Bewohnerin hatte offensichtlich Essen zubereitet und den Topf auf dem Herd vergessen. Die Seniorin hatte das angekohlte Essen bereits selbst gelöscht. Es entstand kein Sachschaden.

Sindelfingen: Verkehrsunfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Dienstag gegen 09:00 Uhr einen PKW auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiskounters nahe des Bahnhofs Sindelfingen. Als die Besitzerin des geschädigten VW vom Einkaufen zurückkam, konnte sie lediglich die Beschädigungen an der hinteren Stoßstange erkennen. Der Unfallverursacher hatte das Fahrzeug gestreift, einen Sachschaden von ca. 3.000 Euro verursacht und sich anschließend aus dem Staub gemacht. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031/697-0, zu melden.

