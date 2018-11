POL-LB: Ludwigsburg/Murr: 32-Jähriger alkoholisiert unterwegs; Bietigheim-Bissingen: Unfall mit 10.000 Euro Sachschaden; Sachsenheim: Unfallflucht auf der L 1125; Benningen am Neckar: Rollter gestohlen

Ludwigsburg (ots) - Ludwigsburg/Murr: 32-Jähriger alkoholisiert unterwegs

Ein aufmerksamer Zeuge alarmierte am Montag gegen 14.25 Uhr die Polizei, nachdem ihm in der Marbacher Straße in Ludwigsburg ein BMW aufgefallen war, der Schlagenlinien fuhr. Der Fahrer dieses Wagens war in Richtung Marbach am Neckar unterwegs und konnte schließlich im Bereich der "Bergkelterkreuzung" in Murr durch eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Marbach am Neckar gestoppt werden. Während der Kontrolle des 32-jährigen Fahrers stellten die Beamten Atemalkoholgeruch fest, worauf der Mann einen Atemalkoholtest durchführte. Da dieser positiv verlief, folgte anschließend eine Blutentnahme. Der BMW wies Unfallspuren auf, die möglicherweise durch eine Kollision mit einer Leitplanke auf der Neckarbrücke in Ludwigsburg verursacht wurden. Weitere Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144/900-0, in Verbindung zu setzen.

Bietigheim-Bissingen: Unfall mit 10.000 Euro Sachschaden

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 10.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls, der sich am Montag gegen 20.45 Uhr auf der Landesstraße 1110 auf Höhe Tamm ereignete. Vermutlich war aus unbekannter Ursache die Ampelanlage im Kreuzungsbereich der L 1110, der Landesstraße 1133 und der Kreisstraße 1671 ausgefallen. Ein 46 Jahre alter Skoda-Fahrer, der die K 1671 aus Richtung Bietigheim kommend befuhr, wollte an der Kreuzung nach links auf die L 1133 in Richtung Tamm abbiegen. Mutmaßlich ging er davon aus, dass sich ein entgegenkommender 37 Jahre alter VW-Fahrer auf eine Abbiegespur eingeordnet hatte. Tatsächlich wollte der VW-Lenker, der aus Richtung Bissingen kam, weiter geradeaus in Richtung Bietigheim fahren. In der Folge nahm der 46-Jährige dem 37-Jährigen die Vorfahrt und beide Fahrzeuge kollidierten. Der 37-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Sein VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Sachsenheim: Unfallflucht auf der L 1125

Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042/941-0, sucht Zeugen, die am Montag gegen 16.30 Uhr eine Unfallflucht auf der Landesstraße 1125 auf Höhe Großsachsenheim beobachten konnten. Ein Autokran mit Begleitfahrzeug (Schwertransport) war in Fahrtrichtung Bietigheim-Bissingen unterwegs, als ein noch unbekannter PKW-Lenker kurz vor einer unübersichtlichen und langgezogenen Linkskurve zum Überholen ansetzte. Dem Unbekannten kam schließlich ein 31 Jahre alter BMW-Fahrer entgegen, der nach rechts ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Hierbei prallte er jedoch gegen die rechts verlaufende Leitplanke. Der Unbekannte scherte seinerseits so knapp vor dem Autokran ein, dass er diesen touchiert. Ohne anzuhalten, setzte er seine Fahrt anschließend in Richtung Bietigheim-Bissingen fort. Am BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Am Autokran hinterließ der Unbekannte einen Sachschaden von circa 500 Euro.

Benningen am Neckar: Roller gestohlen

Auf einen Roller hatte ein Dieb es zwischen Sonntag 19.30 Uhr und Montag 11.00 Uhr abgesehen. Das Fahrzeug war in der Römerstraße in Benningen am Neckar abgestellt und mit dem Lenkradschloss gesichert. Der Täter entwendete es auf bislang unbekannte Weise. Der Roller der Marke CPI hat einen Wert von über 300 Euro. Das Polizeirevier Marbach am Neckar bittet unter Tel. 07144/900-0 um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell