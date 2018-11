POL-LB: Verkehrsunfall in Sindelfingen; Unfallflucht in Magstadt und Renningen; Einbruch in Holzgerlingen

Ludwigsburg (ots) - Sindelfingen: Unfall mit Polizeifahrzeug

Ein Sachschaden von rund 5.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 14:20 Uhr in Sindelfingen ereignete. Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Sindelfingen befand sich stadtauswärts auf der Mahdentalstraße mit Sondersignal auf einer Einsatzfahrt. Weil die Ampelanlage Rot zeigte, fuhr der 24-jährige Fahrer des Polizeifahrzeugs langsam in den Kreuzungsbereich zur Eschenbrünnlestraße hinein. Zeitgleich kam von rechts aus der Eschenbrünnlestraße bei Grünlicht ein 49-jähriger VW Multivan-Fahrer. Trotz einer sofort eingeleiteten Bremsung sowie ein Ausweichmanöver konnte der Polizist einen Verkehrsunfall nicht mehr verhindern und streifte den VW. Die Autos blieben trotz Schäden noch fahrbereit.

Magstadt: VW beschädigt und geflüchtet

Dank dem Hinweis aufmerksamer Zeugen konnte eine Unfallflucht aufgeklärt werden, die sich am Montag gegen 21:50 Uhr in Magstadt ereignete. Ein Linienbusfahrer befuhr die Weilemer Straße stadtauswärts und streifte während der Fahrt einen VW Golf, der am Fahrbahnrand abgestellt war. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, machte sich der Busfahrer anschließend aus dem Staub. Die Zeugen, die in einem Fahrzeug saßen und dem Linienbus entgegenkamen, nahmen die Kollision wahr, notierten sich das Kennzeichen und alarmierten die Polizei. Nach Abschluss der Unfallaufnahme konnte eine Streifenwagenbesatzung im Rahmen der Fahndung den Linienbus in Magstadt antreffen. Der 54-jährige Busfahrer muss nun mit einer Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort rechnen. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro.

Renningen: Verkehrsunfallflucht

Das Polizeirevier Leonberg, Telefon 07152/605-0, sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag, zwischen 14:30 und 18:00 Uhr in Renningen in der Heimsheimer Straße ereignete. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte mutmaßlich beim Vorbeifahren den am rechten Fahrbahnrand stadteinwärts geparkten Skoda an der kompletten linken Seite. Ohne sich um den verursachten Sachschaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher anschließend von der Unfallstelle. Bei dem neuwertigen Skoda entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.

Holzgerlingen: Einbruch in Wohnhaus

Bislang Unbekannte gelangten am Montag zwischen 18:30 und 19:40 Uhr in der Hülbenstraße in Holzgerlingen in ein Wohnhaus, indem sie das Glas der Terrassentür einschlugen. Im Innern des Wohnhauses durchsuchten sie daraufhin mehrere Schränke nach Wertvollem. Anschließend verließen die Einbrecher das Wohnhaus mutmaßlich wieder durch die Terrassentür. Ob etwas entwendet wurde, steht derzeit noch nicht fest. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Böblingen, Telefon 07031/13-2500, in Verbindung zu setzen.

