POL-LB: A 8 Stuttgart: Erneuter Lkw-Unfall im Baustellenbereich

Ludwigsburg (ots) - Rund 150.000 Euro Sachschaden forderte am Montagvormittag ein Verkehrsunfall auf der A 8 Stuttgart-München, an der Baustelle im Bereich der Anschlussstelle Möhringen. Der 24-jährige Fahrer einer französischen Sattelzugmaschine war gegen 10:25 Uhr in Richtung München unterwegs und wollte kurz vor dem Fahrbahnteilen am Baustellenbeginn vom zweiten auf den dritten Fahrstreifen wechseln. Dort stieß er mit dem Sattelzug eines 48-Jährigen zusammen. In der Folge wurde das Fahrzeug des 24-Jährigen auf dem Fahrbahnteiler abgewiesen und beide Sattelzüge kamen letztlich auf dem dritten Fahrstreifen im Baustellenbereich zum Stehen. Die Fahrer blieben unverletzt.24 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Degerloch und Stuttgart-Vaihingen mussten größere Mengen ausgelaufener Betriebsstoffe aufnehmen und die Fahrbahn reinigen. Für die Bergung der nicht mehr fahrbereiten Sattelzugmaschinen musste die Richtungsfahrbahn München mehrmals vollständig gesperrt werden. Dazwischen lief der Verkehr über den linken und am 14:40 Uhr über die beiden linken Fahrstreifen. Die Reinigungsarbeiten waren um 15:40 Uhr abgeschlossen und die Fahrbahn ab diesem Zeitpunkt wieder frei. In der Spitze staute sich der Verkehr auf etwa 14 Kilometern.

