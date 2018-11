POL-LB: Steinheim an der Murr: Frontalzusammenstoß auf der L1100; Steinheim an der Murr: Baustellen-Toilette gestohlen

Ludwigsburg (ots) - Steinheim an der Murr: Frontalzusammenstoß auf der L1100

Am Montag gegen 18:30 Uhr ereignete sich auf der Landesstraße 1100 westlich von Steinheim an der Murr ein Frontalzusammenstoß. Ein 18-jähriger Fahranfänger war in Richtung Pleidelsheim unterwegs und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit mit seinem Mercedes in die Ausfahrt nach Steinheim. In der Folge geriet er auf die linke Fahrbahnseite und prallte frontal auf einen entgegenkommenden BMW. Der 60-jährige Fahrer des BMW, ein mitfahrendes achtjähriges Kind sowie der 18-Jährige wurden dabei leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von insgesamt ca. 30.000 Euro.

Steinheim an der Murr: Baustellen-Toilette gestohlen

Bislang unbekannte Täter haben über das vergangene Wochenende von einer frei zugänglichen Baustelle in der Rielingshäuser Straße ein Baustellen-WC gestohlen. Da normalerweise ein Kran-Lkw zum Transport der Kabine genutzt wird, müssen die Diebe über eine ähnliche Transportmöglichkeit verfügt haben. Der Polizeiposten Steinheim an der Murr nimmt Zeugenhinweise entgegen (Telefon: 07144 823060).

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell