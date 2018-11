POL-LB: Raub in Leonberg und 22-Jähriger flüchtet vor Polizei in Leonberg

Ludwigsburg (ots) - Leonberg: Raub auf Wettbüro

Nach einem Raubüberfall auf ein Wettbüro in der Eltinger Straße in Leonberg sucht die Polizei nach Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen haben am Samstag gegen 22:20 Uhr zwei maskierte Täter das Wettbüro betreten. Einer von ihnen begab sich wohl umgehend zu einer Mitarbeiterin und forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld. Während der andere Täter sich im Eingangsbereich aufgehalten und ebenfalls unter Vorhalt einer Schusswaffe einen Kunden bedroht hatte, begab sich sein Komplize zusammen mit der Mitarbeiterin zum Kassenbereich. Dort entnahm er aus einer Kasse Bargeld und durchsuchte im weiteren Verlauf mehrere Schubladen, wo er ebenfalls Bargeld auffand. Eine fünfstellige Bargeldsumme packte er daraufhin in einen mitgeführten grau-schwarzen Rucksack und machte sich zusammen mit seinem Mittäter aus dem Staub. Bei den Unbekannten soll es sich um zwei Männer handeln, die vermutlich zwischen 20 und 25 Jahre alt sind. Einer von ihnen ist etwa 180 cm groß, schlank und war zur Tatzeit mit einer grauen Kapuzenjacke mit Applikationen auf den Schultern und der Kapuze, sowie einer dunklen Adidas Jogginghose bekleidet. Darüber hinaus trug er graue Arbeitshandschuhe, war mit einem dunklen Schal maskiert und sprach gebrochen Deutsch. Der zweite Täter ist circa 175 cm groß, ebenfalls schlank und trug einen schwarzen Kapuzenpullover mit weißer Kapuze und weißen Streifen entlang der Ärmel. Zudem hatte er eine dunkelblaue Adidas Jogginghose an, trug schwarze Handschuhe und war mit einem roten Schal maskiert. Eine sofort eingeleitete Fahndung, in die auch ein Polizeihubschrauber mit eingebunden war, blieb ohne Erfolg. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Telefon 07031/13-00, entgegen.

Leonberg: 22-Jähriger entzieht sich Polizeikontrolle

Vermutlich aufgrund einer nicht vorhandenen Fahrerlaubnis und Alkoholeinwirkung versuchte ein 22-jähriger Audi-Fahrer sich am Sonntag gegen 02.55 Uhr einer Verkehrskontrolle der Polizei in der Neuen Ramtelstraße in Leonberg zu entziehen. Nachdem der 22-Jährige trotz wiederholten Anhalteaufforderungen, unter Verwendung von Blaulicht und Martinshorn, vor der Polizei davon fuhr, kam er vermutlich aufgrund der alkoholischen Beeinflussung und überhöhter Geschwindigkeit in der Bruckenbachstraße nach rechts von der Fahrbahn ab. Er prallte dabei gegen einen am Straßenrand geparkten VW, wodurch dieser gegen eine Hauswand gedrückt und circa zehn Meter weit geschleudert wurde. Bevor der VW auf der Beifahrerseite quer zur Fahrbahn zum Liegen kam, prallte er noch gegen einen geparkten Mercedes und beschädigte diesen. Im weiteren Verlauf touchierte der 22-Jährige mit seinem Audi nach dem Aufprall ebenfalls eine Hauswand und riss die Fassade über eine Länge von etwa fünf Metern auf. Anschließend prallte der Audi gegen ein Stahlgeländer und beschädigte letztendlich noch einen geparkten Smart, bevor er endgültig zum Stehen kam. Der 22-Jährige erlitt bei dem Unfall Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Nach Durchführung eines Atemalkoholtestes musste sich der junge Mann einer Blutentnahme unterziehen. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 18.000 Euro. Alle vier Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell