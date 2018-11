POL-LB: Bondorf: Einbruch in Jugendhaus

Ludwigsburg (ots) - Zwischen Sonntag 11.00 Uhr und Montag 07.00 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zutritt zum Jugendhaus in der Nebringer Straße in Bondorf. Der Einbrecher versuchte zunächst vermutlich zwei Fenster aufzuhebeln. Nachdem dies gescheitert war, warf der Täter mutmaßlich mit einem Stein ein Fenster ein und gelangte so in das Gebäude. Dort hebelte er die Bürotür auf und entwendete aus einer Kasse eine geringe Summe Bargeld. Bei dem Einbruch entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro. Der Polizeiposten Gäu, Tel. 07032/95491-0, bittet um Zeugenhinweise.

