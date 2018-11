POL-LB: Diebstahl in Renningen

Ludwigsburg (ots) - Renningen: Fahrräder gestohlen

Vermutlich auf Fahrräder hatten Diebe es abgesehen, die am vergangenen Wochenende am nördlichen Ortsrand von Renningen zuschlugen. Die Täter fuhren zwischen Samstag 05:40 Uhr und Montag 01:00 Uhr mutmaßlich mit einem größeren Transportfahrzeug auf das Gelände eines Unternehmens. Dort brachen sie mehrere auf dem Hof abgestellte Wechselbrücken auf und ließen einige neue Fahrräder mitgehen. Der Wert des Diebesguts ist noch nicht bekannt, die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Renningen, Tel. 07159/8045-0, in Verbindung zu setzen.

