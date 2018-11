POL-LB: Ludwigsburg-Neckarweihingen: Transporter aufgebrochen

Ludwigsburg (ots) - Ein bislang unbekannter Täter machte sich zwischen vergangenen Freitag und Dienstag an einem Transporter Renault Master zu schaffen, der in der Schwarzwaldstraße in Ludwigsburg-Neckarweihingen in der Nähe eines Kindergartens auf einem Parkplatz stand. Der Unbekannte brach gewaltsam die Beifahrertür auf und durchwühlte anschließend den Fahrzeuginnenraum. Vermutlich fiel ihm jedoch nichts Stehlenswertes in die Hände, sodass er sich ohne Beute wieder davon machte. Der entstandene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Ludwigsburg-Neckarweihingen, Telefon 07141/257017, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

