POL-LB: Sachsenheim-Großsachsenheim: Einbrecher unterwegs

Ludwigsburg (ots) - In der Nacht zum Dienstag trieben bislang unbekannte Täter in Großsachenheim ihr Unwesen. Die Einbrecher suchten zunächst die Stadtmitte heim und begaben sich dann in das Gewerbegebiet Holderbüschle. In der Stadtmitte brachen sie, indem sie ein Fenster an der Rückseite eines Gebäudes in der Bahnhofstraße einschlugen, in eine Gaststätte ein. Im Innern machten sich die Unbekannten dann an den aufgestellten Geldspielautomaten zu schaffen und entwendeten das enthaltene Bargeld in noch unbekannter Höhe. Außerdem leerten sie einen Bediengeldbeutel, der auf der Theke lag, und erbeuteten hierbei einen dreistelligen Bargeldbetrag. Die Einbrecher hinterließen einen Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Vermutlich dieselben Täter warfen im weiteren Verlauf ein Fenster eines Getränkehandels in der Bertha-Benz-Straße ein. Im Kassenbereich des Geschäfts durchsuchten sie verschiedene Schubladen und stahlen eine dreistellige Bargeldsumme. Um in das Büro des Geschäfts zu gelangen, schlugen die Einbrecher eine weitere Fensterscheibe ein. Das Büro durchwühlen sie im Anschluss, stießen jedoch vermutlich auf keine weitere Beute. Auch in diesem Fall wurde durch den Einbruch ein Sachschaden von circa 2.000 Euro verursacht. Der Polizeiposten Sachsenheim, Tel. 07147/27406-0, sucht nun Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell