POL-LB: Ditzingen: Fahrrad gestohlen; Kornwestheim: Verkehrsunfallflucht

Ludwigsburg (ots) - Ditzingen: Fahrrad gestohlen

Ein bislang Unbekannter entwendete am Montag zwischen 19:30 Uhr und 19:45 Uhr ein Pedelec, das vor einem Discounter in der Markstraße in Ditzingen stand. Bei dem Zweirad handelt es sich um ein grün-bräunlliches Damenfahrrad der Marke Winora, Typ Sinus Tria 8, das mit einem Ringschloss gesichert war. Der Wert des Fahrrades beträgt etwa 2.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156/4352-0, entgegen.

Kornwestheim: Verkehrsunfallflucht

Das Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154/1313-0, sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich zwischen Montag 15:00 Uhr und Dienstag 07:00 Uhr in der Kirchstraße in Kornwestheim ereignete. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte einen dort geparkten Fiat. Ohne sich um den hinterlassenen Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro zu kümmern, machte sich der Unfallverursacher anschließend aus dem Staub.

