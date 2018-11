POL-LB: Sachsenheim: Unfall auf der L 1125; Vaihingen an der Enz: Stromkabel und Lautsprecher entwendet

Ludwigsburg (ots) - Sachsenheim-Großsachsenheim: Unfall auf der L 1125

Auf der Landesstraße 1125 auf Höhe des Gewebegebiets Holderbüschle in Großsachsenheim ereignete sich am Dienstag gegen 16.00 Uhr ein Unfall. Eine 38 Jahre alte Renault-Fahrerin wollte von der Industriestraße nach rechts auf die L 1125 abbiegen. Vermutlich übersah sie hierbei eine 26-jährige Opel-Lenkerin, die aus Richtung Bietigheim-Bissingen kam, und nahm dieser die Vorfahrt. Die beiden Fahrzeuge kollidierten, wobei der Opel nach rechts abgewiesen wurde, über die Gegenspur schleuderte und im Grünstreifen zum Stehen kam. Die 38-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werde. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 8.000 Euro geschätzt.

Vaihingen an der Enz-Aurich: Stromkabel und Lautsprecher entwendet

Auf dem Gelände eines Sportplatzes in Aurich trieben zwischen Sonntag 19.00 Uhr und Dienstag 16.00 Uhr bislang unbekannte Einbrecher ihr Unwesen. Sie hebelten die Tür zu einer Garage auf und knackten das Schloss mit dem die Tür zum Dachboden gesichert war. Vom Dachboden entwendeten die Täter eine Kabeltrommel, drei Starkstromverlängerungskabel sowie einen noch original verpackten Lautsprecher. Einen weiteren Lautsprecher, der am Dach angebracht war, demontierten die Diebe und ließen ihn ebenfalls mitgehen. Der Wert des Diebesguts dürfte sich auf eine vierstellige Summe belaufen. Der entstandene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042/941-0, bittet Zeugen sich zu melden.

