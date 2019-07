POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg/Polizeistation Vienenburg:

Polizeiinspektion Goslar

Anzeige wegen Diebstahl von Fischen:

Am Sonntag, den 14.07.2019, gegen 11.45 Uhr, meldete sich ein Zeuge bei der Polizei und teilte mit, dass an einem der Vienenburger Kiesteiche unerlaubt geangelt werde. Bei der Überprüfung vor Ort wurde ein 50jähriger Mann aus Goslar angetroffen, der in der Zwischenzeit mehrere Karpfen geangelt und in seine mitgebrachte Tasche gelegt hatte. Die Fische wurden an den zuständigen Fischereiaufseher übergeben und konnten in den Teich zurückgesetzt werden. Gegen den 50jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfall mit Flucht am Sonntag, den 14.07.2019, 09.00 Uhr:

Zum Unfallzeitpunkt beobachtete eine Zeugin in der Straße Am Stadtpark in Höhe Nr. 52 wie der Fahrer eines silbergrauen Daimler-Benz beim Wenden in der Grundstückszufahrt mit seinem Fahrzeug gegen einen Metallpfosten stieß. Durch den Anstoß wurde die am Pfosten befindliche Schaltervorrichtung beschädigt. Der Verursacher setzte seine Fahrt danach fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von schätzungsweise 200,- Euro zu kümmern. Zeugen, die weitere Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten sich beim Polizeikommissariat zu melden.

