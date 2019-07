Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung PI Goslar vom Samstag, 13.07.2019, 09.00 Uhr bis Sonntag, 14.07.2019, 12.00 Uhr

Goslar (ots)

Trunkenheitsfahrt

Gleich zwei alkoholisierte Pkw-Führer wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag von der Polizei festgestellt.

Gegen 01.00 Uhr kontrolliert die Polizei einen 59-jährigen Mann aus Goslar in der Danziger Straße. Ein durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von 2,0 Promille.

Gegen 03.00 Uhr geriet ein 23-jähriger Pkw-Führer aus Bad Harzburg in eine Kontrolle der Polizei. Hier ergab ein Alcotest einen Wert von 1,54 Promille.

Beiden Pkw-Führern wurde die Weiterfahrt untersagt. Eine Blutprobe wurde durchgeführt. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Verkehrsunfall mit leicht verletztem Radfahrer

Am 13.07.19, um 16.15 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Bromberger Straße, Einmündung Marienburger Straße, in Goslar.

Eine 40-jährige Pkw-Führerin hielt im Einmündungsbereich mit ihrem Pkw an und beabsichtigte nach rechts in die Marienburger Straße einzubiegen. Hierbei übersah sie einen 80-jährigen Fahrradfahrer, der den Radweg der Marienburger Straße in Richtung ehemaliges Fliegerhorst entgegengesetzt der zugelassenen Fahrtrichtung befuhr.

Der Fahrradfahrer verletzte sich beim Sturz leicht an den Händen.

