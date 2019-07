POL-GS: Pressebericht Polizei Bad Harzburg, Sonntag, 14.07.2019

Polizeiinspektion Goslar

Verkehrsunfallflucht

Freitag /Samstag, 12./13.07.2019, Geißmarstraße in Höhe Nr. 8 Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigt den zum Parken abgestellten Pkw Skoda und entfernt sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Der Schaden wird auf 5000 Euro geschätzt. Durch die Polizei konnte Lack vom verursachenden Pkw gesichert werden, die Ermittlungen dauern an. Ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet.

Tätliche Auseinandersetzung in einer Kneipe

Sonntag, 14.07.2019, 00.50 Uhr. Gaststätte in der Dr.-Heinrich-Jasper-Straße Zwischen alkoholisierten Gästen einer Geburtstagsfeier kommt es aus ungeklärten Gründen zu einer Auseinandersetzung, in deren Verlauf auch zugeschlagen wird. So zeigte ein 50-jähriger aus Bad Harzburg an, dass er von einem Unbekannten mit der Faust ins Gesicht geschlagen wurde, einem 25-jährigen aus Goslar wurde von einem 25-jährigen aus Bad Harzburg in die Hand gebissen und ein 36-jähriger aus Bad Harzburg soll von drei Gästen zu Boden gebracht und verprügelt worden sein. Ernsthafte Verletzungen erlitt keiner der Beteiligten, mehrere Strafverfahren wurden eingeleitet.

Vienenburg

Verkehrsunfall -Unachtsamkeit beim Rückwärtsfahren

Samstag, 13.07. 2019, 15.15 Uhr. Eine 71-jährige Fahrzeugführerin aus Hannover wendet mit ihrem BMW im Einmündungsbereich Saarstraße / Okerstraße und stößt dabei gegen einen an der Haltelinie der Saarstraße stehenden Pkw Volvo aus Goslar. Es entsteht Sachschaden in Höhe von insgesamt 2000 Euro.

Verkehrsunfall: Vorfahrt missachtet

Samstag, 13.07.2019, 17.21 Uhr. Schiffgraben / Einmündung Goslarer Straße Die 55-jährige Führerin eines Pkw VW aus Goslar achtet beim Einbiegen vom Schiffgraben auf die Goslarer Straße nicht auf die dort fahrende 47-jährige aus Goslar mit ihrem Pkw Skoda. Es kommt zum Zusammenstoß, wobei Sachschaden von insgesamt 4000 Euro entsteht.

Verkehrsunfall: durch Unachtsamkeit Spiegel abgefahren

Samstag, 13.07.2019, 16.55 Uhr Immenrode, Bundesstraße 82, Höhe Kleingartenkolonie Durch Unachtsamkeit beim Befahren der B 82 kommt der 22-jährige Führer eines Transporters aus Goslar gegen den Außenspiegel des geparkt stehenden Transporters aus Goslar. Es entsteht Sachschaden in Höhe von 800 Euro.

