Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person in Kirchheim Reckerode Erstmeldung

Fulda (ots)

Auf der L 3159 von Bad Hersfeld in Richtung Reckerode hat sich gegen 16.44 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Es handelt sich um einen Alleinunfall. Aus bislang unbekannter Ursache geriet ein PKW von der Fahrbahn ab und stieß frontal gegen einen Baum. Rettungskräfte und die Polizei sind an der Einsatzstelle. Zur Schwere der Verletzungen des Fahrers können noch keine Angaben gemacht werden. Neben dem Fahrer, der im Fahrzeug eingeklemmt wurde, befanden sich keine weiteren Insassen in dem PKW.

Hubertus Kümpel, PvD

